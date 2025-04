Rwanda : L’École belge de Kigali sommée de supprimer le programme éducatif belge Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Avril 2025 à 18:56 | | 0 commentaire(s)|

Les autorités rwandaises ont ordonné à l’École belge de Kigali, seule école belge du pays, de mettre fin à son programme scolaire belge d’ici septembre 2025, dans le cadre d’une directive gouvernementale plus large, visant à rompre les liens avec les institutions affiliées à la […] ©️ Atlanticactu / AA / Kigali, Rwanda / James Tasamba Les autorités rwandaises ont ordonné à l’École belge de Kigali, seule école belge du pays, de mettre fin à son programme scolaire belge d’ici septembre 2025, dans le cadre d’une directive gouvernementale plus large visant à rompre les liens avec les institutions affiliées à la Belgique, sur fond de tensions diplomatiques croissantes. Dans une lettre transmise mardi soir, le ministre de l’Éducation, Joseph Nsengimana, a informé la direction de l’établissement ainsi que le comité des parents que la mise en œuvre du programme éducatif belge devra cesser avant le début de l’année scolaire 2025-2026. « Nous vous conseillons de commencer à prendre les dispositions nécessaires pour opérer une transition vers un autre programme éducatif », a écrit Nsengimana. Cette mesure fait suite à une directive gouvernementale émise en mars, interdisant à toutes les ONG et agences, qu’elles soient internationales ou locales, de coopérer avec le gouvernement belge ou toute institution qui y est affiliée. L’École belge de Kigali, en activité au Rwanda depuis 1965 et accueillant actuellement plus de 500 élèves, applique un programme supervisé par le ministère belge de l’Éducation et bénéficie de subventions publiques en provenance de la Belgique. Cependant, en vertu de la directive du 27 mars, toute aide financière, y compris les subventions et les dons provenant d’institutions belges, est désormais interdite au Rwanda. Les relations diplomatiques entre les deux pays se sont fortement détériorées ces dernières semaines. Le 17 mars, le Rwanda a rompu ses relations diplomatiques officielles avec la Belgique — ancienne puissance coloniale — et a ordonné l’expulsion de ses diplomates sous 48 heures. Cette décision est intervenue peu après que le président rwandais Paul Kagame a accusé la Belgique de soutenir les appels à des sanctions internationales contre le Rwanda, en raison de son implication présumée dans le conflit en cours à l’est de la République démocratique du Congo.



Source : Source : https://atlanticactu.com/rwanda-lecole-belge-de-ki... ©️ Atlanticactu / AA / Kigali, Rwanda / James Tasamba

