SÉNÉGAL MUSIK DIGITAL, les 15 et 16 décembre 2022 à la Maison de la Culture Douta Seck, de 10h à 15h Rédigé par leral.net le Samedi 10 Décembre 2022 à 16:44 commentaire(s)|

Depuis la ruée vers la digitalisation des contenus, les artistes se sont noyés dans une atmosphère où ils ne vivent presque pas des revenus de leurs productions tandis que les plateformes de distribution et/ou de diffusion digitales ainsi que les réseaux sociaux se démultiplient. Comment redonner aux créateurs de contenus, artistes et acteurs l'opportunité de vivre du fruit de leur travail ? Fort de ces nombreux constats partagés par tous les acteurs des ICC, Moustapha Ndiaye promoteur de cet événement, lance la plateforme d'échanges SENEGAL MUSIK DIGITAL qui donne l'occasion aux professionnels du secteurs de la musique et de l'audiovisuel l'opportunité unique de comprendre les tenants et les aboutissants de l'économie numérique des contenus digitaux des artistes. Le projet s'investit en ce sens dans le souci d'apporter une réponse à cette interrogation et une solution à cette situation où le clic se substitue au fric et l'artiste, le créateur de contenu devient le parent pauvre de son art.



Parrain d'honneur LORALADJIMAN (CEO Baatine Agency)



SÉNÉGAL MUSIK DIGITAL organise les 15 et 16 Décembre 2022 des rencontres professionnelles qui se dérouleront sous formes de panels, workshop et partages d’expériences autour de différents thèmes sur les enjeux du digital des contenus musiques et/ou vidéo. Les productions, la diffusion, le modèle économique, la rentabilité des œuvres, la législation et bien d’autres transformations seront à l'ordre du jour avec des partenaires stratégiques que sont les acteurs experts en la matière mais aussi les partenaires techniques comme la SODAV, l’ARTP, la CDP, la TDS etc. Ces rencontres se tiendront sous la présence effective d'éminents hommes et femmes de culture d'ici et de la Diaspora, mais aussi d'autorités politiques dont le Ministre de la culture et des patrimoines historiques Mr Alioune Sow et le ministre de l’économie numérique et des télécommunications Mr Me Moussa Bocar THIAM. Votre présence est ainsi vivement souhaitée, pour qu'ensemble les efforts soient conjugués et que le manque de maitrise du Digital ne soit plus un frein à l'épanouissement des artistes et créateurs de contenus audiovisuels.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE SÉNÉGAL MUSIK DIGITAL







Accueil Envoyer à un ami Partager