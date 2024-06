SONAGED: Khalifa Sarr prend les rênes avec une vision ambitieuse pour le développement durable

Passation de service entre Abou Ba et Khalifa Ababacar Sarr. Khalifa Ababacar Sarr, le nouveau directeur général de la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED), ambitionne de faire de cette institution un leader exemplaire en matière de développement durable. En héritant d'une mission clé pour la réduction des déchets et la promotion de l'économie circulaire, il compte renforcer les capacités opérationnelles, encourager l'innovation, et établir des partenariats stratégiques. Son engagement inclut l'expansion des infrastructures, l'amélioration de la collecte sélective, et la promotion de pratiques durables, visant ainsi à positionner la SONAGED en tant que modèle de réussite dans son secteur.