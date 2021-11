SONKO À BAMBEY / « Dans les 24 heures, nous exigeons de Macky Sall qu’il condamne les propos de (Gaston Mbengue) contre Barth »

À Bambey sur invitation de Madame Aïda Mbodj qui déroulait un meeting politique pour le compte de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko n’a pas raté l’occasion de s’offusquer des propos de Gaston Mbengue à l’encontre de Barthélémy Dias, qu’il a jugés scandaleux.



Pour le leader de Pastef, de telles déclarations sont de nature à créer des distorsions au sein du peuple Sénégalais. Ainsi exige t-il du Président de la République une réaction imminente. « J’exige, dira-t-il, au nom de la coalition Yewwi Askan Wi que Macky Sall condamne les propos de ce monsieur dans les 24 heures. Nul n’ose parler de la sorte dans des démocraties sérieuses. Les Présidents Français et Américain auraient condamné de tels propos s’ils étaient tenus par leurs proches. »



Sonko d’estimer que les Sénégalais devraient, dès à présent, se rendre compte que leur Président est « un leader qui divise les Sénégalais suivant des considérations ethniques et raciales ». Il l’accusera de complot et de manigances avec comme objectif de nuire à des opposants politiques.



Étaient présents l’essentiel des leaders de Yewwi dont Habib Sy, Cheikh Tidiane Dièye, Déthié Fall etc…

