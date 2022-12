STAND MAURITANIE: Quand la FIDAK ne fait plus courir... Rédigé par leral.net le Samedi 24 Décembre 2022 à 17:07 | | 0 commentaire(s)| La Mauritanie est bien présente à la Foire Internationale de Dakar (FIDAK). Cependant, l'exposant constate que la foire n'est plus ce qu'elle était avant, qu'elle ne fait plus courir la clientèle. Mais il reste quand même optimiste et espère une évolution de la situation.



