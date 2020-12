Sahara occidental : Washington entame l’ouverture du consulat des Etats-Unis

« Conformément à la proclamation du président Trump sur la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental, le Département d'Etat annonce qu'il a entamé le processus d'établissement d'un consulat américain dans la région. Dès maintenant, nous inaugurons un poste de présence virtuel pour le Sahara occidental, avec un accent sur la promotion du développement économique et social, qui sera bientôt suivi par un consulat pleinement opérationnel.



Ce poste de présence virtuel sera géré par l'ambassade des États-Unis à Rabat. Les États-Unis se réjouissent de cet engagement accru et nous continuerons à soutenir les négociations politiques visant à résoudre les questions entre le Maroc et le POLISARIO dans le cadre du plan d'autonomie du Maroc. »

Source : Département d’Etat





Source : https://www.impact.sn/Sahara-occidental-Washington...