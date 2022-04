Saint-Louis / 1ère édition Conférence religieuse: Le mouvement "And Suxali Sunu Reew" condamne la mort de Sokhna Astou Rédigé par leral.net le Mardi 26 Avril 2022 à 13:55 | | 0 commentaire(s)| Le quartier populeux de Pikine, à Saint-Louis, a été le lieu de convergence des femmes membres du mouvement "And Suxali Sunu Reew", pour les besoins de la 1ère édition de leur conférence religieuse organisée en ce ce mois béni de Ramadan. Un mouvement national, réparti dans toutes les régions du pays, qui a tenu pour cette première, à débattre sur un thème d'actualité, traité par un conférencier éminent, qui portait sur "Le rôle de la femme dans la société". Une occasion pour ces femmes de déplorer le comportement des sages-femmes de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, qui a coûté la vie à Sokhna Astou et demandent plus de vigilance à ces dernières, pour une bonne prise en charge des patientes.



