Saint-Louis / Clôture 2eme phase du PASPED: Les avantages de la convention Etat-Employeur

Vendredi 9 Décembre 2022

Le lycée technique André Peytavain de Saint-Louis a abrité la cérémonie de de clôture de la phase II du Projet de contraste à la migration illégale à travers l’appui au Secteur Privé et à la création d’emplois au Sénégal (PASPED). Une cérémonie organisée par l'Agence Régionale de Développement (ARD) pour sensibiliser les entreprises sur les bénéfices de la convention nationale État – Employeur. Une convention qui renforce les efforts de l’Etat en matière de lutte contre le chômage. Et qui, dans ces deux phases, a réussi à enrôler plus de 400 bénéficiaires dans la capitale du Nord



Adama Sall (Saint-Louis)