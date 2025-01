Saint-Louis : En mission parlementaire, des députés rencontrent les pêcheurs pour recueillir leurs doléances.

Une délégation composée de députés du peuple et de membres du Forum civil, a parcouru la ville tricentenaire, dans le cadre d'une mission parlementaire à la rencontre des populations. À cette occasion, une rencontre d'échanges sur les enjeux de la pêche s'est tenue à l'Espace Jeunes de Saint-Louis, réunissant pêcheurs et députés. Cette rencontre a permis à ces derniers, de prendre pleinement conscience de l'importance et de la nécessité d'accorder davantage de considération à ce secteur vital pour une grande partie de notre pays.



Organisée grâce au soutien des membres du Forum civil, sous la direction du coordonnateur national Brahim Seck, cette rencontre a été présidée par le député Babacar Ndiaye, président de la Commission Énergie et Ressources minérales de l'Assemblée nationale. Ce dernier a exprimé sa satisfaction suite aux échanges fructueux avec les communautés.



" Les échanges que nous avons eus aujourd’hui avec les acteurs du secteur de la pêche, montrent, que contrairement à certaines idées reçues, ce sont des personnes compétentes, qui maîtrisent parfaitement leur secteur ", a déclaré l'honorable député Babacar Ndiaye. Il a également plaidé pour un plus grand respect et une meilleure considération à l'égard des acteurs du secteur de la pêche. Il a abordé la question de la brèche et promis de visiter prochainement le site en question, qui a causé de nombreux dégâts aux pêcheurs.



" La question de la brèche est revenue lors de nos échanges. Nous reviendrons à Saint-Louis, spécifiquement pour visiter la brèche et évaluer la situation sur le terrain ", a-t-il assuré.



Le député a également souligné la nécessité d'installer un port de pêche, une demande ancienne des pêcheurs de Saint-Louis, afin de contourner les problèmes liés à la brèche et prévenir les accidents. Il a également évoqué la question de la zone poissonneuse de Diattara, actuellement occupée par une plateforme d’exploitation gazière, appelant les autorités à prendre cette question au sérieux.



Il convient de rappeler que cette rencontre, riche en enseignements, s’est tenue en présence de l’ancien député Thiamba Seck, de la secrétaire générale adjointe du CLPA de Saint-Louis, Fama Sarr, du président du Conseil régional de la jeunesse, Adama Kane Diallo, du coordonnateur régional du Forum civil, Mouhamadou Lamine Tall et du président du RAMES, Gabriel Barbier.













Adama Sall (Saint-Louis)