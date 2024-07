Saint-Louis : EntrepreNdar sensibilise sur l'entrepreneuriat des jeunes

Le centre "Keur Entrepreneur" a mis à profit la semaine locale de l'entrepreneuriat pour ouvrir ses portes aux jeunes filles et garçonsn en les offrant l'opportunité et les potentialités de s'adonner à l'entrepreneuriat. Une occasion pour le formateur, venant de Concree EntrepreNdar d'aider et de sensibiliser ces personnes qui, très jeunes, quittent l'école pour des activités génératrices de revenus, d'avoir des notions sur comment mettre en place une entreprise, contribuant ainsi à la lutte contre l'émigration clandestine.