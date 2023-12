Saint-Louis: L'Association Education/Santé a tenu ses journées de consultations gratuites et de don de sang Rédigé par leral.net le Lundi 11 Décembre 2023 à 17:07 | | 0 commentaire(s)| L'association Serigne Amadou Diop Education/Santé (ASADES) qui regroupe des cadres de la santé et de l'éducation au Sénégal, a organisé sa 3e édition des journées consultations gratuites et de don de sang. Des journées tenues dans l'enceinte du dispensaire de Sor, qui ont permis aux médecins de prendre en charge beaucoup des patients. D’après la présidente de l'association, Khady Bâ, les femmes ont même bénéficié de dépistages du sein et du col de l'utérus.



Accueil Envoyer à un ami Partager