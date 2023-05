Saint-Louis: La 8e édition des itinéraires artistiques ouverte

La 8e édition des itinéraires artistiques de Saint-Louis s’est ouverte au CRDS (ex IFAN) avec Soixante-douze (72) œuvres de trente-trois (33) artistes, dont certains venus de l’étranger. Lesdites oeuvres sont accrochés sur les cimaises de la galerie du Centre. Des grandes figures de l’art ont marqué leur participation cette année à côté de jeunes talents saisis par l’invite à l’émulation que suscite cet événement marqué dans l'agenda culturel de la ville. Durant ces journées d'exposition, des ateliers d’arts destinés aux élèves et aux étudiants, et des performances entre artistes participants seront organisés.