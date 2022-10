Saint-Louis: Le Gouverneur Alioune Badara Samb exhorte les Sénégalais, à être positifs et optimistes Rédigé par leral.net le Samedi 22 Octobre 2022 à 17:02 | | 1 commentaire(s)| Saint-Louis est le théâtre du CRD de Gouvernance territoriale et de la transition économique en perspective de l'exploitation du gaz. En présence de l'autorité Alioune Badara Samb, Gouverneur de la région, ce dernier exhorte les Sénégalais à avoir des réflexions positives sur l'avenir, surtout en ce qui concerne les exploitations pétrolière et gazière. A l'en croire, les personnes ciblées sont des Sénégalais qui ont réussi dans de très grandes sociétés mondiales et pourquoi ne seraient-elles pas capables de le répéter au Sénégal ?



Accueil Envoyer à un ami Partager