Saint-Louis : Les populations du quartier Tableau Walo réclament un meilleur cadre de vie

Vivre au quartier Pikine tableau est devenu un vrai calvaire pour les populations, à cause des eaux stagnantes et une odeur nauséabonde. Et selon les habitants, cette situation qui perdure est tout simplement causée par un manque d'assainissement dudit quartier.