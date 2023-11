Saint-Louis / Prise en charge des victimes de violence : Les capacités des acteurs de la prévention et les procédures de prise en charge, renforcées Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Novembre 2023 à 17:26 | | 0 commentaire(s)| La ville tricentenaire a renforcé les capacités des acteurs intervenant dans la prévention et les procédures de prise en charge des victimes de violence. L’initiative a pour objectif de contribuer à l'éradication des violences sexuelles et à l'application effective de la loi criminalisant le viol et la pédophilie, en zone urbaine et périurbaine.



