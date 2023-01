Saint-Louis : Remise de cadeaux au premier bébé de l'année, Michelle Sy respecte la tradition

A l'instar des autres régions du pays, Saint-Louis a fêté son premier bébé de l'année 2023. Et comme à l'accoutumée Michelle Sy n'a pas dérogé à la règle en offrant des vêtements et des accessoires aux parents de l'heureuse élue qui est venue au monde à 0h8mn. Michelle Sy a aussi profité de cette 16ème édition pour offrir des cadeaux de Noël à plus de 500 enfants issus des trente trois (33) quartiers de la commune de Saint-Louis.



Adama Sall (Saint-Louis)