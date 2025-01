Saint-Louis : Renforcement de capacités des acteurs de la société civile, sur la gouvernance climatique Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2025 à 15:25 | | 0 commentaire(s)|

Un atelier de renforcement de capacités et d’élaboration de plan de plaidoyer des acteurs de la société civile de Saint-Louis sur la gouvernance climatique au Sénégal, a été ouvert mercredi, à l’initiative du réseau dénommé »Citoyens actifs pour la justice sociale » (CAJUST). Cet atelier de deux jours vise à aider les communautés de Saint-Louis à élaborer leur plan de plaidoyer pour une gouvernance climatique transparente, juste et inclusive, renseigne un document dont l’APS a reçu une copie. L’atelier prévoit des présentations, des discussions animées par divers experts. Des travaux de groupe allant dans le sens d’aider les communautés à élaborer leur plan de plaidoyer sont également prévus lors de cette rencontre, renseigne la même source. »En fait cet atelier vise à sensibiliser les communautés de Saint-Louis afin de les doter les capacités à avoir un plan de plaidoyer pour porter les revendications et doléances par rapport aux attentes sur les changements climatiques », a déclaré Ibrahima Mbacké, chargé de projet au niveau du CAJUST. S’exprimant à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’atelier abrité par le Conseil départemental de Saint-Louis, M. Mbacké indique que »Saint-Louis est une région qui subit véritablement les impacts liés au changement climatique. » Il faisait notamment allusion à l’érosion côtière, à la situation des déplacés climatiques, « en plus de l’avancée de la mer qui est une réalité ». Selon Ibrahima Mbacké, le CAJUST est en train aujourd’hui de mener cette activité pour sensibiliser les habitants, pour les former, les outiller à avoir une meilleure compréhension des changements climatiques mais également de les familiariser avec les instruments de gouvernance. Adjointe au maire de la commune de Saint-Louis, Aïda Mbaye Dieng s’est dite satisfaite de prendre part à cet atelier, notant que Saint-Louis est un laboratoire de changement climatique. »La commune est très satisfaite de participer à cette formation. N’oublions pas que Saint-Louis c’est le laboratoire des changements climatiques », a-t-elle fait savoir, saluant la tenue de cette rencontre.. »C’est une rencontre qui vient à son heure et au bon endroit. Nous retrouvons à Saint-Louis toutes les formes de changement climatique. Donc Saint-Louis doit prendre des mesures pour atténuer ces changements climatiques », a-t-elle poursuivi. En tant que collectivité territoriale, a t-elle ajouté, « Saint-Louis doit également adopter des projets et programmes par rapport au changement climatique », avant de proposer à faire de même au niveau des collectivités territoriales du Sénégal. Membre de la commission environnement du Conseil départemental de Saint-Louis, Amadou Seydou Kane s’est dit réjoui de participer à cet atelier, espérant également que les problématiques liées au changement climatique seront bien prises en charge.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78303-saint-louis-re...

