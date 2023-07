Saint-Louis : Six corps sans vie repêchés Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2023 à 22:48 | | 0 commentaire(s)|

Six corps sans vie ont été repêchés, à Saint-Louis, le 12 juillet 2023, par les sapeurs-pompiers. Quatre personnes ont survécu à ce drame survenu à l’issue du chavirement d’une pirogue. Les opérations de sauvetage se poursuivent, sous la conduite d’une équipe des sapeurs-pompiers ainsi que des éléments de la Marine nationale. Six corps sans vie ont été repêchés, à Saint Louis, le 12 juillet, par les sapeurs-pompiers. Quatre personnes ont survécu à ce drame survenu à l’issue du chavirement d’une pirogue. Les opérations de sauvetage se poursuivent, sous la conduite d’une équipe des sapeurs-pompiers ainsi que des éléments de la Marine nationale.



Source : Source : https://lesoleil.sn/saint-louis-six-corps-sans-vie...

