Saint-Louis : la société civile sensibilise les députés investis à travers "YOBBALU DÉPUTÉ"

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juillet 2022 à 08:58 | | 0 commentaire(s)|

Le Forum civil en partenariat avec OXFAM et Africa Jom Center a organisé une rencontre dénommée " YOBBALU DÉPUTÉ. Une rencontre tenue au lycée Technique André Peytavin en présence de M. Alioune Tine. Une occasion saisie par les acteurs locaux de la société civile pour donner leurs véritables préoccupations qui secouent notre ville ( Exploitation du gaz, érosion côtière, les problèmes de la pêche etc.) afin que les députés qui seront plus tard choisis, puissent porter cela à l'assemblée nationale.

Une initiative appréciée à sa juste valeur par la tête liste départementale de AAR Sénégal, Moussa Diop, qui a profité de cette tribune pour appeler à des élections calmes et paisibles

Adama Sall (Saint-Louis)