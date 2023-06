Saint-Pétersbourg (Russie): Macky Sall invite Poutine à «garder ouvert un couloir de dialogue malgré la guerre» Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juin 2023 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l'État sénégalais a invité samedi Russes et Ukrainiens à " garder un couloir de dialogue", devant le dirigeant russe Vladimir Poutine. "La paix est possible grâce au dialogue", a affirmé Macky Sall. Lors de son allocution, l'ancien Président en exercice de l'Union africaine a loué les bonnes relations entre la Russie et l'Afrique et salué l'attention que porte Vladimir Poutine au continent africain : "Vous avez toujours été attentif à l'écoute de l'Afrique à chaque fois que nous évoquons nos préoccupations. Cela illustre les bonnes relations russo-africaines qui ont pris leur premier envol avec le premier sommet russo-africain, et qui vont sûrement se consolider avec le deuxième sommet prévu à Saint-Pétersbourg au mois de juillet". Vladimir Poutine s'est dit « prêt », de son côté, à un « dialogue constructif avec ceux qui souhaitent la paix », en saluant « l'approche équilibrée » des dirigeants africains envers la crise ukrainienne. « Nous saluons une approche équilibrée de nos amis africains envers la crise ukrainienne », a déclaré M. Poutine, au début de cette rencontre à Saint-Pétersbourg, où la délégation de médiation africaine est arrivée après un déplacement à Kiev. « Nous sommes ouverts à un dialogue constructif avec ceux qui souhaitent la paix basée sur les principes de la justice et de la prise en compte des intérêts légitimes des parties », a-t-il souligné.



Source : https://lesoleil.sn/saint-petersbourg-russie-macky...

