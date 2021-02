Salzbourg : Deux internationaux maliens suspendus pour dopage ! Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Février 2021 à 20:18 | | 0 commentaire(s)|

Coup dur pour le FC Salzbourg. Le club autrichien devra se passer des services de ses deux internationaux maliens, Sekou Koita (auteur de 14 réalisations en 16 apparitions en championnat) et Mohamed Camara, pour les trois prochains mois. Selon Footmercato, les deux hommes ont été suspendus par l’UEFA pour usage de substance interdite lors d’un […] Coup dur pour le FC Salzbourg. Le club autrichien devra se passer des services de ses deux internationaux maliens, Sekou Koita (auteur de 14 réalisations en 16 apparitions en championnat) et Mohamed Camara, pour les trois prochains mois. Selon Footmercato, les deux hommes ont été suspendus par l’UEFA pour usage de substance interdite lors d’un récent rassemblement avec la sélection des Aigles du Mali. Sur son compte Twitter, Sekou Koita a donné plus de détails sur sa suspension.



Source : Source : https://www.lasnews.info/salzbourg-deux-internatio...

Accueil Envoyer à un ami Partager