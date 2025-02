Sambou Biagui au chevet des sinistrés de Sinthiou Sambarou et Sourouyel : Un engagement solidaire en faveur des populations de Tambacounda(Photos) Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2025 à 19:41 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de la Maison de la Presse, Sambou Biagui, s’est rendu ce dimanche à Sinthiou Sambarou, dans la commune de Ndoga Babacar (département de Tambacounda), pour exprimer son soutien aux populations victimes d’un violent incendie. Si aucune perte en vies humaines n’est à déplorer, les dégâts matériels sont considérables, laissant les habitants totalement démunis.



Ce déplacement humanitaire intervient une semaine après une autre action solidaire menée par M. Biagui à Sourouyel, un autre village de la région de Tambacounda, où une vingtaine de concessions ont été ravagées par un incendie. À cette occasion, le Directeur général de la Maison de la Presse avait offert des kits alimentaires et des vêtements aux sinistrés, comprenant du riz, de l’huile, du savon et d’autres produits de première nécessité.



Un soutien au nom des plus hautes autorités de l’État



Lors de la remise du don à Sourouyel, Sambou Biagui a exprimé toute sa solidarité aux victimes :



« C’est véritablement très dur ce qui est arrivé à Sourouyel, qui est un village du département de Tambacounda, dans la commune de Nettéboulou. Ces familles traversent des moments très difficiles après cet incendie. En tant que responsable de ce département, même si je n’étais pas directeur général, mon devoir est d’exprimer ma solidarité à l’endroit de la population au nom du Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. »



Loin d’être un simple acte ponctuel, cet engagement témoigne d’une véritable proximité avec les populations touchées par ces drames.



Des défis structurels à résoudre



Au-delà des pertes subies par les habitants, ces drames ont mis en lumière plusieurs défis structurels majeurs, notamment le manque d’eau aggravé par l’absence de gas-oil pour faire fonctionner les forages, ainsi que le difficile accès aux villages, faute de routes et de lotissements adaptés.



Face à ces urgences, Sambou Biagui a assuré que le gouvernement travaille à la mise en place d’alternatives durables pour résoudre définitivement ces problèmes : « Le gouvernement a pris de belles initiatives qui permettront de régler ces difficultés de façon définitive. »



Avec cet engagement affirmé, les sinistrés de Sinthiou Sambarou et de Sourouyel peuvent espérer une amélioration de leurs conditions de vie dans un avenir proche.











