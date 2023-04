Sanction de Yankhoba Diattara : Idy donne les raisons et s'explique Rédigé par leral.net le Samedi 15 Avril 2023 à 01:12 | | 0 commentaire(s)|

Idrissa Seck, président du parti Rewmi donne enfin les raisons de la sanction infligée à Yankhoba Diattara. A en croire le président du conseil économique social et environnemental (CESE), le ministre des Sports en fait parfois trop.



" Personne au monde ne doute de sa loyauté à mes côtés. Mais il en fait trop à mon insu. La sanction est purement politique. C'est pour montrer aux gens qu'il n'y a une seule personne qui nomme au poste civil dans le parti et c'est moi",fait savoir Idrissa Seck à l'occasion de sa conférence de presse tenue ce vendredi à Thiès.

