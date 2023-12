Sanction sévère pour l'ASC Golf Sud de Guédiawaye : Suspension de deux ans et amende Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Décembre 2023 à 14:38 | | 0 commentaire(s)| L'ASC Golf Sud subit une lourde sanction, avec une suspension de deux ans, assortie d'une amende d'un million FCfa, à la suite des violentes manifestations lors d'un match contre l'ASC Atlantic, causant d'importants dégâts. Le comité directeur conteste vivement cette décision et réclame son annulation, arguant d'un traitement inéquitable de l'affaire par l'ODCAV. Refusant même de payer l'amende, les membres de l'ASC Golf Sud ont tenu une conférence de presse, pour dénoncer publiquement cette situation et sensibiliser l'opinion sur leur perspective.



