Sanekh: "Ce qu'il y a entre Youssou Ndour, Wally Seck et Gfm...." Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 21:59 | | 0 commentaire(s)| Cheikhou Gueye alias Sanekh, l'un des amis de longue date de Wally Ballago Seck se confie sur sa relation particuliére avec le faramaréne. L'artiste comédien n'arrive même plus à trouver les mots pour décrire sa proximité avec le fils de Thione Seck. Le présentateur de la Tfm révèle qu'il n'y a aucune animosité entre Wally Seck et son organe de presse, car Youssou Ndour les exhorte toujours au culte du succés, et le faramaréne en est une incarnation.



