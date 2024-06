Sangalkam / Keur Ndiaye Lô : Un hangar de stockage de légumes transformé en parking pour engins de guerre, inquiète les habitants

Le collectif des résidents des quartiers sinistrés de Keur Ndiaye Lô, Cité Dabakh et ses environs, exprime fermement son mécontentement face à la transformation d'un hangar autrefois utilisé pour stocker de l’oignon et des pommes de terre, en un parking pour engins de guerre. Cette situation suscite une grande inquiétude parmi ces habitants de la commune de Sangalkam, qui demandent des explications quant à l'origine et, à la raison de la présence de ces engins militaires dans leur quartier. Pour obtenir des éclaircissements, ils ont fait appel au député Guy Marius Sagna, leader du mouvement "Frappe France Dégage", qui s'est rendu sur place, le dimanche 2 juin 2024.