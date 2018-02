Santé : 5 raisons de consommer l’eau à température ambiante (Etude)

En lisant cette étude sur l’eau, vous changerez vos manières, messieurs et dames.

Ne dit-on pas que l’eau est source de vie ? Eh bien oui. En buvant de l’eau, cela procure du plaisir. On boit de l’eau généralement pour étancher notre soif. Mais l’eau a plusieurs vertus que nous ignorons peut-être.

Bon nombre de personnes préfèrent boire de l’eau froide, ce qui est déconseillé. Les médecins recommandent la consommation de l’eau à température ambiante pour une hygiène de vie plus saine.

Voici cinq bienfaits de l’eau à température ambiante selon une étude menée par des médecins-chercheurs.

1- Parfait pour éliminer les toxines et les déchets

Alors que le métabolisme, la circulation du sang et la température du corps sont stimulés en même temps, ce dernier se purifie à travers la transpiration et les sécrétions. Vous sortez ainsi toutes les toxines présentes dans votre corps.

2-Réduit les envies de sucre

Lorsque l’envie d’un en-cas sucré vous prend, buvez un verre d’eau chaude. Prenez également l’habitude de remplacer les sodas par de l’eau. Au fur et à mesure, vos envies de sucré finiront par disparaître.

3-Booste l’énergie pour le métabolisme

Au réveil, buvez un verre d’eau tiède. Cela permet d’élever la température de votre corps et de booster la circulation sanguine.

4-Stimule la digestion

Boire de l’eau chaude stimule la production d’enzymes spécifiques qui à leur tour, boostent la digestion. Si vous avez mangé du gras, il est recommandé de boire un verre d’eau tiède ensuite. Cela vous permettra de dissoudre les graisses et de les digérer plus facilement.

5-Très bon pour les intestins

En plus d’élargir les vaisseaux sanguins, boire de l’eau tiède régulièrement aide à contrecarrer la constipation et vous permet donc d’aller à la selle tous les jours.



Emeraude ASSAH



