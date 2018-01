Santé: 5 remèdes de grand-mère pour soigner les angines

D’origine virale ou bactérienne, l’angine est une infection qui touche les amygdales. Ainsi, on parlera soit d’angine blanche ou d’angine rouge. Dans cet article, nous vous présentons des remèdes de grand-mère pour traiter les symptômes d’une angine virale.

A noter que l’angine bactérienne, plus grave, doit faire l’objet d’un traitement antibiotique.



Cataplasme de pommes de terre

L’amidon contenu dans les pommes de terre est efficace contre cette infection avec son effet anti-inflammatoire. Il faut pour cela râper deux pommes de terre crues et les faire cuire jusqu’à obtenir une forme pâteuse. Ensuite, laisser refroidir la préparation puis appliquer le cataplasme obtenu sur la gorge à l’aide d’un linge. Laisser agir pendant au moins 30 minutes.

Le gargarisme au sel On a tous entendu parler du gargarisme. En effet, il est très efficace contre l’angine. Son efficacité est prouvée pour calmer l’inflammation. Pour le préparer, verser une cuillère à café de sel de table dans un verre d’eau tiède. Ensuite, y ajouter le jus d’un demi-citron. Puis, se gargariser la gorge avec ce mélange 1 à 3 fois par jour jusqu’à ce qu’aucune gêne ne soit ressentie.

Le gargarisme au citron et au miel A côté du gargarisme au sel, il y a aussi le gargarisme au citron et au miel pour traiter une angine virale. Pour le préparer, il faut faire un mélange de jus de citron (1 c. à soupe), du miel (1 c. à soupe) et 200 ml d’eau chaude.

La propolis Cette substance est extraite des résines de bourgeons par les abeilles. Contenant de nombreux agents antimicrobiens, la propolis pure est efficace lorsqu’elle est mâchée pour combattre l’irritation de la gorge.

La tisane de thym Ensuite, l’anti-infectieux de la liste : la tisane de thym. Il vous suffit de verser 1 c. à café de thym séché dans 150 ml d’eau bouillante. Puis, couvrir la solution et laisser infuser durant une dizaine de minutes, puis la filtrer. Comme recommandation, vous pouvez boire trois tasses journalières de cette préparation. Vous verrez ainsi une nette amélioration de l’état de votre gorge et de vos amygdales.



