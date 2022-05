Santé : And Guesseum évalue son 4e plan d'actions après les rencontres avec l’État Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mai 2022 à 00:10 | | 0 commentaire(s)|

Les acteurs de la santé regroupés autour de la coalition And Guesseum ont apprécié ces efforts consentis par l’État du Sénégal notamment à propos des négociations sur le système de rémunération des agents de la Santé et de l'Action Sociale.



Mballo Dia Thiam et ses camarades apprécient les efforts du gouvernement dans la perspective de la satisfaction des points à incidence financière par des augmentations substantielles et inédites du pouvoir d'achat des travailleurs, qualifiés de parents pauvres de la Fonction publique que sont ceux de la Santé et de l'Action sociale dans le contexte actuel.



Ainsi, And Guesseum salue l'acompte de 20 milliards 360 millions fait par le Ministre des finances à l'ANACMU afin de réduire les créances de la CMU, nonobstant une enveloppe de 99 millions devant servir à combler le gap de cotisations sociales à l'IPRES au profit des agents retraités de l'ex CTO durement éprouvés par une situation de non reversement, en plus de l'extension du prêt DMC aux contractuels des EPS.



Au terme de leur plan d’action, And Guesseum approuve ainsi les avancées obtenues tant au niveau des plans de carrière que du régime indemnitaire. Et dans une approche inclusive et équitable, l’Asas et And Guesseum invitent le gouvernement à définir des modalités administratives et techniques ou mécanismes permettant aux agents de tous les démembrements de l’État à savoir les établissements publics de santé et des collectivités territoriales (personnel administratifs, travailleurs sociaux, municipaux, contractuels du MSAS, contractuels des EPS) à bénéficier de ces augmentations pour une paix sociale durable dans le secteur.



Toutefois, l'Asas et And Gueusseum invitent l’ensemble des militants et camarades sympathisants à un sit-in national à Louga le mercredi 11 mai de 10 à 14h en soutien aux camarades sages-femmes de Louga dont le délibéré du tribunal est prévu ce jour, de même qu'à l'endroit des camarades de Matam, Touba et Mbour en lutte contre l'arbitraire et la dictature.

