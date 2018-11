Santé: Les 5 signes qui prouvent que tu es en dépression La dépression touche toutes sortes de personnes de divers endroits et milieux. Malheureusement, nous y sommes tous sujet une fois !





Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Novembre 2018 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

En effet, la dépression arrive sans que nous nous en rendions compte. Elle arrive parfois sans donner de signes précurseurs, sans prévenir. Et parfois il est possible d’y remédier. Toutefois la dépression est un véritable fléau qu’il faut prendre au sérieux !



La dépression, c’est comment ?

Effectivement , cela fait quelque temps que tu n’as plus le moral, que les gens autour de toi te rendent aigri. Tu ne vois que tes défauts et perd progressivement confiance en toi. Tu te sens carrément nul et n’arrête pas de broyer du noir.



Ainsi, comment peut-on savoir s’il s’agit d’un mauvais moment ou d’une véritable

dépression ? Hé bien des signes apparaissent la plupart du temps. Et ils permettent de différencier une petite déprime et une grosse déprime.



Mais , tout dépend du temps ! Donc si cela fait plus de 2 semaines, alors oui, il s’agit peut-être d’une dépression !



La dépression : les signes !

1. Tu as des troubles du comportement, tu es souvent de mauvaise humeur. Donc fréquemment, tu envoies balader tes proches sans raison valable. Car il ne faut pas déranger ton calme, et rentrer dans ta chambre relève d’un crime !



2. Très souvent, tu es victime de son sommeil inopportun qui se pointe tout le temps. Mais tu sembles avoir besoin de plus de sommeil qu’avant et tu ne parviens pas à récupérer.



3. Tu perds toute ta motivation pour les activités que tu avais l’habitude de faire. Ne parlons pas du sport ! Tu déclines les invitations pour sortir et tu passes tes soirées au lit.



4. Tu deviens susceptible, tu es à fleur de peau et chaque remarque te donne envie de pleurer. Que ce soit pour un oui ou pour un nom, les larmes montent.



5. Tu as plus ou moins d’appétit. La dépression peut se manifester par une prise ou une perte de poids parce qu’on se réconforte dans la nourriture ou au contraire, parce qu’on ne voit plus l’intérêt de manger.



Ainsi, il ne faut surtout pas hésiter à en parler autour de soi ou consulter un médecin ou encore un psychologue. Des solutions sont toujours possibles pour tout, il ne faut pas l’oublier.













MCE

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos