Santé - Mbacké : Badiane relève le plateau technique du centre de santé et soulage ses populiations

C'est un geste largement magnifié ! Avec la mise en leur disposition de ce plateau d'hémodialyse, Mme Mbacké Adama Aidara, medecin-chef du district sanitaire de Mbacké, soulignant la portée de cet acte, témoigne que dans de nombreux hôpitaux, les files d'attentes sont longues et jalonnées de patientes. Des fauteuils dentaires de dernier, du matériel échographique portatif, de nouveaux lits électriques et bien d'autres ont été mis au service des populations de Mbacké, pour les soulager par Ahmadou Badiane. Geste que le Maire a salué à sa juste portée.



