Santé / Mbour: Le fort plaidoyer des spécialistes de la chirurgie thoracique et cardio vasculaire Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Décembre 2022 à 06:15 | | 0 commentaire(s)| Le forum sur la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire a vécu à Saly Portudal par les spécialistes de la santé. Le thème de ce premier congrès est "Défi et perspectives au bénéfice des populations". Selon le docteur Souleymane Diatta, un plaidoyer va être rédigé aux autorités pour la prise en charge des malades atteints de la pathologie, mais aussi, l'ouverture d'un nouveau centre pour plus accessibilité aux malades.



