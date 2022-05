Sargal Macky Sall / Abou Djouba, artiste Al pular : « Aliou Dembourou Sow a du mérite, de rendre cet hommage mérité au Chef de l’Etat »

Abou Djouba, artiste Al pular, qui se considère également éleveur, se dit satisfait de sa présence à la cérémonie Sargal Macky Sall, organisée par l’Association des éleveurs pour l’émergence du Sénégal. L’artiste aux envolées lyriques et aux sonorités envoûtantes, a constaté que le Président Sall et Aliou Dembourou Sow entretiennent des relations plus que fraternelles. Depuis fort longtemps, chacun de son côté, essaie de faire de son mieux pour l’atteinte des objectifs de développement durable. Le député, dit-il, a du mérite de rendre cet hommage mérité au Chef de l’Etat.