« Sargal » Président Macky Sall de la Convergence des éleveurs : le parlementaire Aliou Dembourou Sow au cœur de l’évènement Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mai 2022 à 22:42 | | 0 commentaire(s)| La politique d’élevage, menée par le Président de la République, Macky Sall, agrée bien à la convergence des éleveurs pour l’émergence du Sénégal. L’entité, dirigée par le vaillant parlementaire, Aliou Dembourou Sow, un ami et proche du Chef de l’Etat, compte rendre mémorable cette journée du 22 mai 2022.

La Convergence des éleveurs pour l’émergence du Sénégal projette de tenir le 22 mai 2022 un évènement spécial pour rendre un « Sargal » au Président Macky Sall. L’évènement, qui va réunir l’ensemble des éleveurs du Sénégal, sera présidé par le Président Sall. Ladite Convergence, dirigée par le parlementaire, Aliou Dembérou Sow, se montre très satisfaite de l’accompagnement de l’Etat.



Ainsi, Ibrahima Sow, membre de la convergence des éleveurs pour l’émergence du Sénégal, proche et ami d’enfance du député initiateur de l’évènement, a fait un témoignage élogieux. Il a décrit Aliou Dembourou comme étant un homme intègre, fidèle et très loyal en amitié. Le parlementaire, dit-il, n’est pas un égoïste. Sachant bien partager, il porte, de manière régulière, assistance aux nécessiteux.



D’après Ibrahima Sow, Aliou Dembourou Sow a une relation très sincère avec le Président Macky Sall. Et, la réciprocité du respect et de l’estime entre ces deux hommes n’est pas quantifiable. D’autant plus qu’il s’agit de relations fraternelles très fluides. Le Président Sall est un grand frère à Dembourou Sow. Certes, ils se sont connus en politique. Mais, l’amour entre les deux hommes dépasse la norme.



Ibrahima Sow évoque les différentes catastrophes, ayant gravement touché le secteur de l’élevage, avant de revenir sur l’accompagnement du Président Sall. L’éleveur indique d’ailleurs, que c’est sur instruction et recommandation du Chef de l’Etat que les éleveurs ont décidé de retenir cette date pour exposer leurs préoccupations.



« Dembourou Sow est un homme pacifique et très religieux. Il respecte ses prières et assiste régulièrement les nécessiteux. Mais, la Convergence des éleveurs pour l’émergence du Sénégal va rendre hommage au Chef de l’Etat ce e 22 mai 2022. Macky Sall a toujours assisté les éleveurs. Et, son bilan dans le secteur de l’élevage est assez exhaustif. Il a permis aux éleveurs de disposer de plus de 300 forages pastoraux. En plus de cela, il a investi 12 milliards de FCfa dans l’aliment de bétails et 8 autres milliards de FCfa dans le programme d’insémination artificielle. De plus, il a fait de même pour d’autres domaines de l’élevage », a rappelé Ibrahima Sow.







Accueil Envoyer à un ami Partager