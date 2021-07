Sargal Reine de Sipo: L'Association "Pensées d'Ailleurs" et l'ASPT rendent hommage à Fatou Mané Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 16:01 | | 0 commentaire(s)| Hommage ne pouvait être plus mérité pour Fatou Mané, la Reine de Sipo, âgée de 99 ans. Madame Awa Guèye Sow, présidente de l'Association "Pensées d'Ailleurs", avec comme partenaire l'ASPT, a tenu à décorer cette dame qui a tant fait pour le tourisme et cerise sur le gâteau, un bâtiment porte désormais son nom, uniquement pour accueillir les touristes et invités, entre autres. Fatou Mané qui est incontournable dans la communauté de Sipo, si l'envie d'ouvrir son carnet d'histoire vous frôle l'esprit, ce n'est pas demain la veille que vous allez le fermer.



