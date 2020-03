'Scandale au cœur de la République ': le procès contre Pape Alé Niang et Mody Niang renvoyé au 24 mars Le procès qui devait s’ouvrir ce mardi contre Pape Alé Niang et Mody Niang, suite à la citation directe du ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikhou Oumar Hann, à propos du livre ‘’Scandale au cœur de la République : le cas du Coud’’, a été reporté au 24 mars prochain. L’audience de ce matin devrait, en effet, servir à verser la caution aux impôts et domaines pour l’ouverture du procès. Cheikhou Oumar Hann, ancien directeur du Coud poursuit en diffamation Pape Alé Niang, auteur du livre et Mody Niang qui l’a préfacé pour diffamation. Il réclame 10 milliards de dommages et intérêts.

