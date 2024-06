Scandale révélé : La DGID réclame 4,210 milliards au géant pharmaceutique Novartis Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2024 à 15:37 | | 0 commentaire(s)|

La DGID réclame à Novartis Sénégal, une filiale d’un groupe pharmaceutique, une somme totale de 4 210 574 481 FCFA. Après un contrôle, l’administration fiscale a émis 10 titres de perception et a effectué une saisie le 27 mars 2024. Nos confrères soulignent que sur cette somme, 1 899 266 349 FCFA sont dus uniquement […] La DGID réclame à Novartis Sénégal, une filiale d’un groupe pharmaceutique, une somme totale de 4 210 574 481 FCFA. Après un contrôle, l’administration fiscale a émis 10 titres de perception et a effectué une saisie le 27 mars 2024. Nos confrères soulignent que sur cette somme, 1 899 266 349 FCFA sont dus uniquement au titre de la TVA. Novartis a contesté cette décision de la DGID et a porté l’affaire devant le tribunal. Les deux parties se retrouvent donc devant la juridiction ce lundi 3 juin. L



Source : Source : https://atlanticactu.com/scandale-revele-la-dgid-r...

