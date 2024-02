Scepticisme des pêcheurs de Soumbédioune : Les promesses électorales sur la charte et les licences, en question Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Février 2024 à 22:36 | | 0 commentaire(s)| Au quai de pêche de Soumbédioune, les pêcheurs expriment un profond scepticisme à l'égard des promesses des candidats politiques. Malgré les engagements de modifier la charte et les licences, ces déclarations semblent ne convaincre que ceux qui les énoncent, laissant les pêcheurs dubitatifs quant à un réel changement dans leurs conditions de travail et de vie.



