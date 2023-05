Sciences et recherche à l’Ucad: Le Recteur Ahmadou Aly Mbaye annonce des plans stratégiques destinés aux étudiants Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2023 à 22:42 | | 0 commentaire(s)| Gabriela Ramos, sous directrice générale de l'UNESCO, en charge du programme des sciences humaines et sociales était à l’Université Cheikh Anta Diop, cet après-midi. Reçue par le Recteur, Ahmadou Aly Mbaye, tous les deux ont signé une convention dans le domaine des sciences et de la recherche. Des plans stratégiques ont été annoncés par le Recteur pour permettre aux étudiants d’étudier dans des conditions idoines.



