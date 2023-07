Secteur des mines : Des acteurs plaident pour une amélioration des contenus, une accessibilité et une rentabilisation du contenu local Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2023 à 18:36 | | 0 commentaire(s)| Des échanges sur la mise en œuvre de la politique du contenu local dans le secteur des mines, ont été tenus, ce jeudi. Plusieurs participants ont exigé une bonne amélioration des contenus, une accessibilité et une rentabilisation. Le Secrétaire général du Ministère des Mines et de la Géologie, Ibrahima Guèye a dégagé les perspectives attendues du secteur.



