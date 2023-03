Sécurité routière: ANASER cherche à réduire 50% des décès et blessés graves les accidents de la circulation Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2023 à 17:50 | | 0 commentaire(s)| Le Ministère des transports, à travers l'Agence nationale de sécurité routière (ANASER), en partenariat avec l'organisation mondiale de la santé a organisé le premier congrès régional sur la sécurité routière. Ce conclave sous le thème : les données de mortalité, regroupe plus de 21 pays. Et, il a pour objectif de réduire 50% des décès et blessés graves dans les accidents de la circulation à travers le partage de meilleures pratiques de systèmes d'informations. La rencontre est présidée par le Ministre du Transport, Mansour faye. Ce dernier à annoncé que le Sénégal va ratifier la charte de l'union africaine, portant sur la sécurité routière.



