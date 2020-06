Sédhiou - Programme d'appui sectoriel Covid-19: les acteurs de l'économie sociale et solidaire appuyés à hauteur de 25.200.000 FCfa Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juin 2020 à 22:02 | | 0 commentaire(s)| En tournée dans le sud du Sénégal, dans le cadre du programme d'appui sectoriel Covid-19, la délégation de Mme le Ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire Zahra Iyane Thiam Diop, venue apporter une aide financière aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, a été accueillie par les populations de Sédhiou.

Parmi les impactés de la crise sanitaire de Covid-19, les acteurs de l'Economie sociale et solidaire de Sédhiou figurent au rang des plus touchés.



Ces populations vivant essentiellement de la transformation de produits agricoles et de petits commerces, ont vu leurs chiffres d'affaires dégringoler à cause de la pandémie. Ils soutiennent qu'au-delà de l'importance de l'aide financière, venue à son heure, cela va sans doute permettre de relancer les activités.



Ainsi, Mme le Ministre de rassurer que son département met à la disposition des acteurs de larégion naturelle de Casamance, une enveloppe globale de 115 700 FCfa en fonds de financements, dont 25 200 000 FCfa au profit de la région de Sédhiou, sous forme de subvention aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour leur permettre de faire face aux difficultés économiques causées par la pandémie et de supporter les charges afférentes au maintien ou la relance de leurs activités.

