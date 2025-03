Sékou Dramé : le visionnaire qui dirige le Groupe Sonatel vers de nouvelles Hautes

À la tête du Groupe Sonatel depuis 2018, il ne dirige pas seulement un géant des télécoms, il façonne l’avenir numérique du continent.



Un ingénieur devenu stratège



Tout commence par une passion pour la technologie. Diplômé de Télécom ParisTech, Sékou Dramé se forge une solide expertise en réseaux et télécommunications. Mais très vite, il comprend que la technique ne suffit pas : il faut voir plus loin, penser plus grand.



Son parcours professionnel est une ascension méthodique, guidée par un mélange subtil d’audace et de pragmatisme. De Directeur du Pôle Exploitation des Réseaux à Sonatel à Directeur Général d’Orange Sierra Leone, en passant par Orange Mali, il affine son approche, tisse sa vision et apprend à naviguer dans un secteur en perpétuelle mutation.





Puis en 2018, la consécration : il prend les rênes du Groupe Sonatel, un mastodonte qui façonne le quotidien numérique de millions d’Africains.



Un capitaine face aux grandes mutations du numérique

Être à la tête d’un groupe comme Sonatel, c’est porter une responsabilité immense. L’Afrique est en pleine révolution digitale, et Sonatel doit être le moteur de cette transformation. Sous son impulsion, l’entreprise accélère sur plusieurs fronts :





Un leadership inspirant et ancré dans l’humain

Ce qui frappe chez Sékou Dramé, ce n’est pas seulement son expertise, mais sa capacité à fédérer. Il incarne un leadership moderne, à l’écoute, où la technologie reste au service de l’humain. Sous sa direction, Sonatel ne se contente pas de connecter des territoires, elle connecte des ambitions. L’entreprise joue un rôle clé dans la formation des jeunes talents, le soutien aux startups et l’émergence d’une économie numérique solide et inclusive.



« Le succès de Sonatel repose sur notre capacité à innover, à nous adapter et à servir nos clients avec excellence », déclare-t-il.





Sékou Dramé ne voit pas Sonatel comme une simple entreprise de télécommunications. Il en fait un acteur du développement africain, un levier d’opportunités pour une jeunesse avide de transformations. Dans un monde en constante évolution, il trace une route claire : celle d’une Afrique connectée, audacieuse et tournée vers l’avenir.





