Semaine du Patrimoine : Révélations sur l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba

Entamée ce mardi, la Semaine du Patrimoine dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba, offre une opportunité exceptionnelle de découvrir et d'apprécier une sélection rare de ses œuvres. Au-delà des effets personnels et des écrits exposés, cet événement se présente comme un voyage captivant, pour mieux comprendre et célébrer l'héritage culturel laissé par ce grand homme, constituant une précieuse ressource d'apprentissage et de réflexion pour les visiteurs.