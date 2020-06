Semaine patriotique du don de sang: Ousmane Sonko donne l'exemple au CNTS (Photos)

Chers compatriotes !



Nous venons de lancer la semaine patriotique du don de sang. Notre passage ce matin dans les locaux du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) et les échanges que nous avons eus avec le directeur et le personnel dudit centre, ont confirmé une situation que nous savions déjà très préoccupante.



Aujourd’hui, il y a juste trois donateurs pour mille habitants au Sénégal, alors que les normes de l’OMS stipulent dix donateurs pour mille habitants.



La conséquence, c’est une tension permanente obligeant à gérer une maigre collecte au jour le jour.



Chers compatriotes, l’objectif que les services dédiés se sont assignés, est de constituer au moins trois jours de stock permanent, pour se doter d’une marge minimale de sécurité. Cela est à la portée du pays et ne dépend que de chacune et chacun de nous.



Aussi, je réitère mon appel à tous les Sénégalais sains : vous pouvez sauver des vies, relancer des activités, avoir la reconnaissance des hommes et la bénédiction divine.



Ruons dans les centres et donnons un peu de notre sang!



Fréquence moyenne :



- Tous les trois mois pour les hommes

- Tous les quatre mois pour les femmes.



Nous adressons nos vifs encouragements au management et au personnel du centre.



DIEU bénisse le Sénégal, l’Afrique !