Sénégal: 102 migrants rapatriés volontairement de la Libye Avant-hier jeudi, le Sénégal a vu atterrir 102 migrants en provenance de la Libye. C’est aux environs de 20H 30 qu’ils ont foulé le sol sénégalais.

Ils ont été accueillis à l’aéroport international de Diass, où ils ont rempli plusieurs formulaires. Ces migrants augmentent ainsi à 645, le nombre de Sénégalais assistés par l’Organisation internationale pour les migrations.

Au départ, ils devaient être 180 migrants à bénéficier des services du Comité National chargé de la gestion des Réfugiés, des Rapatriés et des Personnes Déplacées (CNRRPD) et de l’appui de l’OIM.



Leur identification en Libye a été facilitée par la représentation consulaire du Sénégal en Libye basée en Tunisie. Cette opération, qui est volontaire et humanitaire, entre dans le cadre de l’initiative Fonds Fiduciaire de l’Union Européenne-OIM. Par ailleurs, la Croix-rouge sénégalaise leur a prêté main-forte pour leur acheminement dans leurs localités respectives. En outre, les autorités étatiques étaient présentes à leur arrivée pour leur souhaiter la bienvenue chez eux.

Ainsi, il est prévu des activités de réintégration durable au niveau des communautés locales.

Il s’agit de l’initiative FFUE-OIM qui vise la protection des migrants, mais aussi aide à les réintégrer. Elle est financée par l’Union Européenne et vient renforcer la gouvernance des migrations.

AUTEUR: Fatou Oulèye SAMBOU

