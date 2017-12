Sénégal: 115 crimes par armes blanches dénombrés entre 2016 et 2017

Jeudi 28 Décembre 2017

La problématique du suivi post carcéral pour la réinsertion sociale des anciens détenus constitue un véritable écueil au Sénégal. En effet, les complaintes ne manquent pas face à l’absence d’une véritable politique de réinsertion. D’où la réflexion menée, hier, autour de la question, lors d’un panel à Dakar.



Au cours de cette rencontre, Ibrahima Sall de l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (ASRED), a souligné pour le regretter, que la fonction de réinsertion sociale n’a jamais été prise en compte par l’Etat du Sénégal. « Seuls 2%des détenus bénéficient de ce programme de réinsertion mis en place par l’Etat. Le taux de récidive s’élève à 68%. Et je peux dire que 38% sont liés à la drogue. Et nous constatons qu’entre 2016 et 2017, 115 crimes par armes blanches ont été dénombrés », a-t-il dit.

