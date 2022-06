Sénégal - 3 morts à Dakar, Bignona et Ziguinchor, la guérilla urbaine partout, arrestations tous azimuts Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juin 2022 à 21:22 | | 0 commentaire(s)|





Un premier mort a été noté dans le quartier de Colobane à une dizaine de minutes du centre-ville. Selon des médias, il s’agit d’un enfant de 15 ans, handicapé physique, brûlé sur un matelas enflammé par un projectile tiré par la police et qui a atterri dans une gargote. Son corps a été carbonisé. La Croix-Rouge sénégalaise a confirmé le décès de cet enfant au journal en ligne @Pressafrik.



A Bignona, un jeune garçon du nom d'Abdoulaye Diallo a été tué d'une balle qui serait venue des éléments de la gendarmerie. L'information a été donnée par le président du Conseil départemental de Bignona, Yankhoba Diémé, sur la chaîne de télévision privée Walfadjri.



A Ziguinchor, un autre jeune garçon est annoncé avoir succombé à ses blessures après la manifestation.



Dans la journée, plusieurs leaders de partis et mouvements appartenant à la coalition Yewwi Askan Wi ont été arrêtés par les forces de l’ordre. Ahmet Aïdara, maire élu de la banlieue de Guédiawaye aux élections locales de janvier 2022 a été le premier à être agrippé alors qu’il vaquait à ses occupations.



C’est au siège de son parti que Déthié Fall, lui, a été arrêté par la gendarmerie et conduit manu militari dans un lieu non indiqué. Mandataire national de la coalition électorale, l’ex-député est aussi le leader du Parti républicain pour le progrès (PRP) et cheville ouvrière de la coalition.



La députée Mame Diarra FAM a aussi été mise aux arrêts. Ousmane Sonko et Barthélémy Dias, ils sont encore reclus à leur respectif à Cité Keur Gorgui et Baobabs.





La manifestation a mobilisé à Ziguinchor dans le sud du Sénégal.



En groupes de 20, 30 40 et plus, des jeunes manifestants attaquent frontalement les forces de défense et de sécurité (FDS) à coup de grosses pierres tout en supportant les fumées dégagées par les grenades dégoupillées des policiers. Sur les principales artères dakaroises, en particulier dans la zone des Sicap et Liberté, dans la ligne continue Jet d’Eau-Niary Tally-Colobane, mais aussi sur la VDN les chaussées ont été transformées en véritables dépotoirs de pneus enflammés, de blocs de pierres étalés en longueur, de branches d’arbres allumés qui finissent noircis.



Ce spectacle a été dupliqué partout où nous sommes passés aux environs de 17 heures passées. Notamment sur le boulevard qui longe l’école de football Dakar Sacré-Cœur (DSC) jusqu’au rond point du Collège Sacré-Cœur.



Pour permettre la reprise de la circulation des véhicules, les policiers se sont eux-mêmes transformés en balayeurs des détritus, sous le regard indifférent des habitants du voisinage occupés à échanger sur la situation du moment.



A Colobane la station TOTAL qui fait face à la Maison du parti a été « passée à tabac » par une foule de jeunes. Mais apparemment, les casses de biens publics et privés semblent moindres que lors des événements meurtriers de mars 2021 où les magasins de la chaîne AUCHAN avaient été fortement visés par des manifestants. Ils avaient fait une quinzaine de morts en quelques jours entre Dakar et Ziguinchor.



Source : Source : https://www.impact.sn/Senegal-3-morts-a-Dakar-Bign...

