Sénégal : 41 000 cas de VIH sida dont 21 157 seulement sous traitement (Ministre)

41 000 personnes sont atteintes de VIH Sida. C’est ce qu’a informé le ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong qui précise que 21 157 seulement sont sous traitement.



Selon lui, le taux de prévalence au sein de la population est passé de 0,7 à 0,5% ce, grâce à des efforts soutenus dans la prévention et le traitement par le Conseil national de lutte contre le sida (Cnls).



Poursuivant, il ajoute que : «depuis 2010, il y a une baisse de 30% des nouvelles infections enregistrées, malgré les 1200 nouveaux cas détectés chaque année».



A l’en croire, la faible prévalence notée au niveau national cache des disparités comme l'a révélé le rapport de l'enquête démographique et sanitaire de 2010 et 2011.



Parce que, souligne-t-il dans les colonnes de Les Echos : «Les régions les plus touchées sont celles du sud-est avec 2,4% pour Kolda, 1% pour Ziguinchor, et 1,7% pour Kédougou».