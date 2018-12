Sénégal : Voici la vidéo du bébé abandonné et sauvé par des passants Ce sont des passants qui l’ont découvert et sidérés, ils ont décidé de filmer la scène. Un nouveau-né, entre la vie et la mort parce qu’abandonné par sa mère, qui a vraisemblablement accouché sur place. Une nouvelle vidéo qui nous revoie à la nécessité d'un ndeup collectif pour sauver le peu qui reste de nos valleurs tant vantées !

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Décembre 2018 à 08:07 | | 0 commentaire(s)|

Senenews

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos